وورلد ميتر: مليون متعاف من فيروس كورونا حول العالم

واشنطن - (د ب أ):

كشفت إحصاءات موقع وورلد ميتر ، المتتبع للحالة الوبائية لفيروس كورونا حول العالم ، عن أن عدد من تماثلوا للشفاء من الفيروس ناهز مليون شخص عند الساعة 0037 صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش.

وأفاد مسؤول أميركي أن إدارة ترامب تخطط لتسريع عملية تطوير لقاح لفيروس كورونا وتجهيز 100 مليون جرعة بنهاية العام الجاري، وفق سكاي نيوز.