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الصحة العالمية: سنستخدم مبلغ تريليون دولار لدينا لمساعدة الدول الأفقر

06:56 م الجمعة 03 أبريل 2020
الصحة العالمية: سنستخدم مبلغ تريليون دولار لدينا لمساعدة الدول الأفقر

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

وكالات:
طالب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الدول بتقديم مساعدات وحلول للأسر والعائلات المتضررة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأضاف في كلمة نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة "سنستخدم مبلغ التريليون دولار الذي لدينا لمساعدة الدول الأفقر والأكثر هشاشة لحمايتها قدر الإمكان من تداعيات كورونا".
أعلنت جامعة جون هوبكنز الأمريكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم قد تخطى المليون حالة حسب الإحصاءات التي تجريها فيما يعد علامة فارقة في تطور الوباء بعد نحو ثلاثة أشهر من ظهوره.
وتسبب الوباء الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حتى الآن حسب إحصاءات الجامعة نفسها.
وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم من ناحية عدد الإصابات المؤكدة في ظل نظام تشخيص قوي بينما أصيبت إيطاليا بأكبر عدد للوفيات نتيجة الوباء.
تيدروس أدهانوم فيروس كورونا جامعة جون هوبكنز الأمريكية مدينة ووهان

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