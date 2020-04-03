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رئيس وزراء الجزائر يحث السكان على الالتزام بقواعد الحجر الصحي

04:12 م الجمعة 03 أبريل 2020
رئيس وزراء الجزائر يحث السكان على الالتزام بقواعد الحجر الصحي

رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد

الجزائر - (د ب أ):

حث عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري، اليوم الجمعة، السكان على احترام قواعد الحجر الصحي والتزام البيوت، تفاديا لـ"تطور سلبي" لجائحة كورونا في البلاد.

وارتفعت حصيلة ضحايا وباء كورونا في الجزائر حتى أمس الخميس، إلى 83 وفاة من مجموع 986 إصابة مؤكدة موزعة على 40 ولاية (محافظة)، فيما تماثلت 61 حالة للشفاء.

من جهة أخرى، كشف جراد في تصريح للاذاعة الجزائرية الحكومية اليوم الجمعة أن أول رحلة جوية لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في تركيا ستحط بمطار الجزائر الدولي عصر اليوم الجمعة، مؤكدا ان كل التدابير التنظيمية اتخذت لاستقبالهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت امس الخميس، عن البدء في اجلاء 1788 جزائريا عالقا في تركيا اليوم الجمعة، على أن تستمر العملية حتى بعد غد الأحد.

عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري الحجر الصحي فيروس كورونا

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