فنلندا تعتزم إعادة فتح المدارس الابتدائية وسط تخفيف قيود كورونا

هلسنكي - (د ب أ):

أعلنت الحكومة الفنلندية اليوم الأربعاء اعتزامها رفع القيود المفروضة على العملية التعليمة، وهو ما من شأنه أن يسمح بإعادة فتح المدارس الابتدائية والإعدادية اعتبارا من يوم 14 مايو.

كانت أوامر الإغلاق صدرت في مارس الماضي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وستبقى الجامعات والمدارس الثانوية مغلقة. وتم فتح المدارس للصفوف الثلاثة الابتدائية الأولى.

وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين في مؤتمر صحفي متلفز إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إعادة فتح المدارس لاحقا، مشيرة إلى توقف نظام التعليم عن بعد المتبع حاليا لتلاميذ الصف الرابع، ومن يليهم.

وقال وزير التعليم، لي أندرسون، إن المجموعات في المدارس يجب ألا تكون كبيرة للغاية، وأن السلطات الصحية خلصت إلى أن عودة التلاميذ والمعلمين إلى المدرسة آمنة.

وذكرت الحكومة أن التجارب الدولية والوطنية تشير إلى أن الأطفال لم يكن لهم دور رئيسي في نشر العدوى بفيروس كورونا.

وسجلت فنلندا حتى اليوم الأربعاء، 206 حالات وفاة بسبب مرض "كوفيد-19"، المرض التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.