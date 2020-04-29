الكويت: بدء المرحلة الرابعة من خطة عودة مواطنينا الجمعة المقبل

الكويت - أ ش أ

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأربعاء، جداول رحلات المرحلة الرابعة من عملية العودة الشاملة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج يوم الجمعة المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للطيران المدني سعد العتيبي -في بيان صحفي- إن رحلات عودة المواطنين الكويتيين من الخارج، ستشمل كل من لوس أنجلوس، وميامي، ودالاس، وواشنطن ومونتريال.

وأوضح العتيبي أن هذه المرحلة ستشمل أيضا رحلات غير مجدولة إلى عدد من المدن في أستراليا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وإفريقيا، والتي يوجد فيها مواطنون كويتيون عن طريق الحجز الإلكتروني المباشر لشركات الطيران العالمية؛ وذلك بالتعاون مع سفارات الكويت في الخارج.