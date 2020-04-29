أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

تركيا تسجل 89 وفاة و2936 حالة جديدة بكورونا

09:26 م الأربعاء 29 أبريل 2020
تركيا تسجل 89 وفاة و2936 حالة جديدة بكورونا

السلطات الصحية في تركيا

انقرة - (د ب ا):

أعلن وزير الصحة التركي عن تسجيل 89حالة وفاة و2936 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال فخر الدين قوجة على تويتر إن عدد الوفيات ارتفع إلى 3081بعد تسجيل 89 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لافتا إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس المسجلة ارتفع إلى 117الف و589 ، حيث كشفت الاختبارات عن إصابة 2936 شخصا خلال نفس الفترة،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وتابع أن ما مجموعه 5231 مريضا خرجوا من الرعاية الطبية بعد شفائهم من الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها ، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 44022 مريضا.

وذكر أن عدد الإصابات بين أفراد الكوادر الطبية بلغ 7 آلاف و428، أي ما نسبته 5ر6بالمئة من عموم المصابين بالفيروس.

تركيا وزير الصحة التركي فيروس كورونا

الخبر التالى:

رئيس الوزراء الباكستاني يناقش مع بيل جيتس وضع جائحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 وفاة