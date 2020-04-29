الاتحاد الإماراتية للطيران تعلن زيادة الرحلات الخاصة

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت شركة "الاتحاد" الإماراتية للطيران، اليوم الأربعاء، عن زيادة الرحلات الخاصة إلى عدد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) فإنه خلال شهر مايو المقبل، ستعزز الشركة عدد الرحلات الخاصة المعلن عنها سابقا من أبوظبي إلى كل من أمستردام وبرشلونة وبروكسل وفرانكفورت وجاكرتا وكوالالمبور ولندن ومانيلا وملبورن وسول وسنغافورة وطوكيو وزيورخ، وستشغل رحلات جديدة إلى دبلن ونيويورك.

وأكدت الشركة، المملوكة لحكومة أبوظبي، استمرار التزامها بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، حيث عمدت إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لتعزيز الإجراءات الصارمة المتخذة وضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفها، بما في ذلك تطبيق التباعد الاجتماعي على متن الطائرة.

كما قامت بمراجعة خدمات الطعام على متن الطائرة لضمان العمل بمتطلبات الصحة والنظافة العالمية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.