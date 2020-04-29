ارتفاع إصابات كورونا في عُمان إلى 2274 حالة
مسقط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الاربعاء، تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2274حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إن الاصابات تشمل 42 حالة لعمانيين، و101 حالة لغير عمانيين.
وأشار البيان إلى أن 364 مصابا قد تماثلوا للشفاء، لافتة إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا حال الضرورة.
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