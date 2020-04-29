السلفادور تمدد الإغلاق الصارم بسبب كورونا حتى 16 مايو
سان سلفادور - (د ب أ):
أعلنت السلفادور الثلاثاء عن تمديد الإغلاق الصارم المفروض حتى 16 مايو وسط الجهود المستمرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وكانت السلفادور فرضت إجراءات إلزامية للبقاء داخل المنازل في أواخر مارس.
وكتب الرئيس نجيب أبو كيلة، عبر تويتر يقول: "نحن في مرحلة العدوى الأكثر خطورة وانتشر الفيروس بالفعل في جميع أنحاء بلدنا". وشدد على ضرورة تطبيق الحجر الصحي على الجميع.
وسجلت السلفادور 345 حالة إيجابية للإصابة بالفيروس وتسع وفيات.
ولا يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا للأنشطة الأساسية أو لشراء الطعام والأدوية.
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