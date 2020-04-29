السعودية تشدد على عودة الأوضاع في عدن الى طبيعتها

القاهرة (وكالات)

شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة عودة الأوضاع في العاصمة اليمنية الجنوبية المؤقتة عدن إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ التي أعلنها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت متاخر من مساء الثلاثاء ان مجلس الوزراء شدد "على ما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وتأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة، والعمل على التعجيل بتنفيذه".

وأشاد المجلس بمبادرة التحالف تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، لما تمثله من استمرار الجدية والرغبة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، في شهر رمضان، ولدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على سلامة أمن ووحدة واستقرار اليمن.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية أعلن الاثنين، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، مؤكداً على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.

وأوضح التحالف أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.

ودعت دول مجلس التعاون الخليجي الست الاثنين اليمنيين الى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصفوف .

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي " عن أمله أن تُسفر هذه الجهود عن وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، قد أعلن الأحد ما اسماه بـ "الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب"اعتبارا من منتصف ليل السبت 25 ابريل الجاري، وكذا إعلان حالة الطوارئ العامة.

ودعا المجلس الانتقالي الموالين له، للالتفاف حول قيادته السياسية ودعمه ومساندته لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية" انسحابا من اتفاق الرياض والانقلاب على مؤسسات الدولة".