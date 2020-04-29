احتفالات في بنغازي الليبية بعد قبول حفتر التفويض لإدارة البلاد (فيديو)

وكالات

عمت احتفالات شعبية مدينة بنغازي الليبية، مساء اليوم، ردًا على قبول قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، طلب التفويض الشعبي لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية المقبلة، وإسقاط الاتفاق السياسي "الصخيرات" حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وأعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، أمس الاثنين، قبوله تفويض الشعب الليبي للقيادة العامة للقوات المسلحة بتولي مهمة قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015.

وقال حفتر، في كلمة متلفزة: "أعلن قبولنا إرادة الشعب والتفويض وإسقاط الاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي"، مضيفًا أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، ولكنه "أصبح من الماضي".

وتابع "سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب، ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة المرحلة الحالية".