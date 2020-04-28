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"الساحل الإفريقي" تدعو الشركاء الدوليين لدعم عاجل في مواجهة فيروس كورونا

10:36 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
"الساحل الإفريقي" تدعو الشركاء الدوليين لدعم عاجل في مواجهة فيروس كورونا

فيروس كورونا

موريتانيا - (أ ش أ)

دعا رؤساء دول الساحل الإفريقي "موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو" كافة الشركاء في التنمية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة من أجل تعبئة موارد إضافية لدعم الخطط الوطنية لدفع اقتصاديات هذه الدول لتمكينها من وضع أسس قوية لتنمية مستديمة.

ووجه الرؤساء نداء - في البيان الختامي لقمتهم الطارئة المنعقدة عن بعد، والذي نشر مساء الثلاثاء - إلى المنظومة الدولية من أجل اتخاذ إجراء يتماشى وحجم التهديد الخطير الذي يمثله الفيروس الذي أدخل إفريقيا والعالم في دوامة انكماش اقتصادي لم يشهده من قبل.

ودعا الرؤساء الخمس - في بيانهم الذي بثته الإذاعة الموريتانية ووقعه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني - إلى رد دولي قوي يتماشى مع حجم الخطر الذي تمثله جائحة كورونا يأخذ في الحسبان خصوصية بلدان المجموعة التي تعاني بعمق من تأثيرات محاربة الإرهاب والآثار المدمرة للجفاف.

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فيروس كورونا الساحل الإفريقي الإذاعة الموريتانية محاربة الإرهاب

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