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مقتل تسعة سجناء في تمرد بأحد سجون بيرو بسبب كورونا

09:04 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
مقتل تسعة سجناء في تمرد بأحد سجون بيرو بسبب كورونا

تمرد بأحد سجون بيرو

ليما -(د ب أ)

لقي تسعة سجناء مصرعهم، في أحداث عنف وقعت في أحد سجون بيرو، خلال تمرد للنزلاء بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت إدارة السجن اليوم الثلاثاء، أن نحو 60 فردًا من أفراد تنفيذ الأحكام وخمسة شرطيين بالإضافة إلى نزيلين أُصِيْبَا خلال أعمال الشغب، وذلك قبل أن تتمكن قوات الأمن بعد مضي بضع ساعات من إعادة السيطرة على السجن الواقع بالقرب من العاصمة ليما.

ووقعت الاحتجاجات في السجن، بسبب ما اعتبره السجناء عدم كفاية إجراءات الحماية ضد انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى تزايد حالات التمرد داخل سجون بيرو في الأسبوع الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتكتظ غالبية السجون بالنزلاء الذين يفتقرون إلى الماء الدافئ والصابون والرعاية الصحية.

سجون بيرو أحداث عنف فيروس كورونا

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