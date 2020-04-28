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فرنسا تعتزم تطبيق الارتداء الإلزامي للكمامات في وسائل المواصلات

05:57 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
فرنسا تعتزم تطبيق الارتداء الإلزامي للكمامات في وسائل المواصلات

احد المواطنين يرتدي كمامة

باريس - (د ب أ)

تعتزم فرنسا، تطبيق الارتداء الإلزامي للكمامات في وسائل المواصلات العامة.

وأعلن إدوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، في الجمعية الوطنية "البرلمان" اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء سيتم العمل به في المترو والحافلات والقطارات اعتبارًا من الحادي عشر من مايو المقبل.

وأضاف فيليب أن من المنتظر إعادة فتح المحال ، فيما ستظل المطاعم والحانات مغلقة.

جاء ذلك خلال طرح فيليب لخطته الرامية إلى تخفيف القيود الصارمة المفروضة على التجول بسبب جائحة كورونا.

وقال فيليب إن المحال يتعين عليها أن تلتزم بالتعليمات الصارمة لضمان الحفاظ على مسافة التباعد، وأوصى بارتداء الكمامة في هذه الأماكن.

وأضاف فيليب أن من الأفضل بشكل عام ارتداء كمامة، ومن المنتظر أن يكون ارتداء الكمامة إلزاميا في المدارس الثانوية، لكن ليس من المقرر تطبيق هذا الإجراء في رياض الأطفال كما لم يتم التوصية به في المدارس الابتدائية.

يشار إلى أن الصيدليات في فرنسا، عاودت بيع الكمامات اعتبارا من أمس الاثنين، حيث كانت توفيرها قاصرا على الأطقم الطبية فقط منذ أول مارس الماضي.

وتتخوف الصيدليات حاليًا من طول فترة التوريد.

وتفرض السلطات الفرنسية حظرا على التجوال منذ السابع عشر من الشهر الماضي.

الجدير بالذكر أن فرنسا، تعد واحدة من أكثر الدول تأثرًا بجائحة كورونا على مستوى العالم إذ تجاوز عدد وفيات الفيروس فيها 23 ألف شخص.

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