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نائب سفير الصين بالقاهرة: علاقتنا مع مصر استراتيجية وتزداد قوة

04:50 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
نائب سفير الصين بالقاهرة: علاقتنا مع مصر استراتيجية وتزداد قوة

السفارة الصينية بالقاهرة

الإسكندرية- (أ ش أ):

أكد نائب سفير الصين بالقاهرة وزير مفوض "شياو جين هنغ" عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والصين، لافتا إلى "أن العلاقات التي تجمع بين البلدين استراتيجية وتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وأصبحت أكثر قوة ومتانة في الفترة الأخيرة".

وقال نائب السفير الصيني بالقاهرة نعمل مع الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة فيروس كورونا وتنفيذ مشروعات هامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك تزامنا مع انطلاق منتدي العلاقات الدولية والدبلوماسية والسلام الذي بدأت أولى لقاءاته عبر شبكة الإنترنت تحت عنوان "التعاون الدولي وأزمة كورونا" وشارك فيه نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية محمود عزت، وأقامته مؤسسة الصين العالمية للسلام برئاسة "لي روهنج " وتحدث فيه مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، وأدارته سارة الأشرفي المؤسس المشارك للمنتدي بمشاركة نائب رئيس جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة الأسبق والأستاذ المتفرغ بها عمرو خيري عبد الله، ونخبة من الخبراء الدوليين.

وشدد نائب السفير الصيني على ضرورة تعاون المجتمع الدولي والعمل لمحاربة فيروس كورونا، قائلا "نأمل أن تتمكن جميع أطراف المجتمع الدولي من اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم التعددية، وتعزيز وتحسين نظام الحوكمة العالمية".

وأكد الدبلوماسي الصيني أهمية المنتدي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي ومناقشة أزمة كورونا التي باتت تشكل تحديا عالميا يهدد سكان جميع الدول.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي إن تفشي وباء كورونا نتج عنه تأثيرات عالمية غاية في الأهمية، ومن بين أهم ردورد الأفعال دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لحملة شاملة لوقف إطلاق النار العالمي وتكريس الاهتمام لمحاربة الفيروس.

وأشار إلى أن أزمة كورونا أسفرت عن تزايد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في التواصل البشري، وأصبح العالم يعيش تجربة واقعية بالتحول إلى توظيف التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة بما يوفر الوقت والجهد والنفقات ويخدم الإنسان ويحقق الرفاهية.

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