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الشيوخ الأمريكي يستأنف جلساته مايو المقبل ببحث حزمة تحفيز خامسة لتداعيات كورونا

11:21 م الإثنين 27 أبريل 2020
الشيوخ الأمريكي يستأنف جلساته مايو المقبل ببحث حزمة تحفيز خامسة لتداعيات كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل، اليوم الاثنين، إن المجلس سيجتمع في 4 مايو المقبل، لبدء العمل على مشروع القانون الخامس هذا العام لمعالجة التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ماكونيل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "إذا كان من الضروري للأطباء والممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية وسائقي الشاحنات وعمال البقالة وغيرهم من الأمريكيين الشجعان الاستمرار في إدارة مراكز عملهم بعناية، فإنه من الضروري إذن أن يدير أعضاء مجلس الشيوخ بعناية أعمالنا وندعمها".

ولم يحدد مجلس النواب برئاسة الديمقراطية نانسي بيلوسي متى سيجتمع.

وشهدت بالفعل حزمة التحفيز الأخيرة انقسامًا بسبب الخلافات الحزبية، حيث يسعى الديمقراطيون لحصول سلطات الولايات والسلطات المحلية على تمويل حكومي، بينما اتهم ماكونيل الحكام الديمقراطيين بسوء الإدارة المالية قبل تفشي الجائحة.

ومرر الكونجرس الأمريكي مبلغًا غير مسبوق في سلسلة من التحفيزات المالية، نحو 3 تريليون دولار، مع منح العديد من الأمريكيين بشكل مباشر ما مقداره 1200 دولار.

واستهدفت أحدث حزمة تحفيز بقيمة 484 مليار دولار، والتي تم تمريرها في أواخر مارس الماضي، مساعدة الشركات الصغيرة والمستشفيات، وقدمت تمويلًا جديدًا لجهود إجراء اختبار الفحص للكشف عن فيروس كورونا.

مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل فيروس كورونا

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