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سفير البحرين بالقاهرة: 157 بحرينيا يعودون اليوم إلى أرض الوطن

09:37 م الإثنين 27 أبريل 2020
سفير البحرين بالقاهرة: 157 بحرينيا يعودون اليوم إلى أرض الوطن

السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين

القاهرة-المنامة - (أ ش أ):

أعلن السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين المعين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عن عودة 157 مواطنا وطالبًا بحرينيا قادمين من مصر، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المملكة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وصرح الجودر، في بيان له نشرته وكالة الأنباء البحرينية بنا اليوم الاثنين، بأن سفارة المملكة في القاهرة تعمل على مدار الساعة من أجل متابعة أوضاع كافة أبناء المملكة الموجودين في مختلف المحافظات المصرية، مشيدا بالتعاون الكبير الذي يبديه الأشقاء في مصر لتسهيل عودة المواطنين البحرينيين إلى المملكة، وما تلقاه السفارة من دعم ومساندة من وزارة الخارجية المصرية ومختلف الجهات المختصة، مثنيا على جهود كافة العاملين بالسفارة لتسهيل إجراءات عودة المواطنين، متمنيا موفور الصحة والسلامة للجميع.

وأوضح أن السفارة قامت بتقديم كل سُبل العون والدعم لمن يرغب من رعايا المملكة بالعودة إلى الوطن، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في البحرين، ووفق توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

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هشام بن محمد الجودر سفير البحرين بالقاهرة فيروس كورونا المنامة

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