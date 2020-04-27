السودان: 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخرطوم - أ ش أ

أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الاثنين، أن الحالات الجديدة سُجلت كلها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 275 حالة، بينها 22 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 21 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.