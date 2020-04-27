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كوريا الجنوبية: نبحث عن طرق واقعية وعملية للعلاقات بين الكوريتين

11:36 ص الإثنين 27 أبريل 2020
كوريا الجنوبية: نبحث عن طرق واقعية وعملية للعلاقات بين الكوريتين

الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن

سول - (د ب أ):

قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليوم الاثنين، إن حكومته ستمضي قدما في التعاون "الواقعي والعملي" مع كوريا الشمالية على الرغم من القيود الدولية، وذلك فيما تبدو إشارة إلى العقوبات التي تقودها الأمم المتحدة على بيونج يانج، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وجاءت تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بمناسبة الذكرى الثانية لقمة بانمونجوم التاريخية، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. وأكد مون أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي حتى تتحسن الظروف الخارجية، حيث وصلت محادثات نزع الأسلحة النووية بين بيونج يانج وواشنطن إلى طريق مسدود".

وقال خلال اجتماع أسبوعي مع كبار مساعديه في المكتب الرئاسي: "سوف نستكشف أكثر الطرق واقعية وعملية للتعاون بين الجنوب والشمال."

من ناحية أخرى، قال مون إنه من الممكن أن توفر أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للكوريتين، فرصة جديدة للشراكات الثنائية. وأضاف أنه "بدءا من جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، سيتمكن الجانبان من العمل معا للتعامل مع الأمراض المعدية في الحيوانات، والكوارث في المناطق الحدودية وتغير المناخ".

في الوقت نفسه، قال إن كوريا الجنوبية ستفعل ما في وسعها فيما يتعلق بمشروع إعادة ربط السكك الحديدية بين الكوريتين.

مون جيه-إن الرئيس الكوري الجنوبي كوريا الشمالية الأمم المتحدة قمة بانمونجوم

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