شرطة هونج كونج تلقي القبض على متظاهرين بمركز تجاري

هونج كونج - (د ب ا):

قامت شرطة مدينة هونج كونج بإلقاء القبض على أكثر من 100 متظاهر، بعد أن احتلوا عددا من الطوابق بمركز تجاري مما يعتبر تحديا لقانون للحكومة يحظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المظاهرة جاءت عقب اعتقال 15 من النشطاء المطالبين بالديمقراطية وأحد المحامين لصلتهم بتجمع غير مرحض له العام الماضي. وحمل المتظاهرون اليوم لافتات يطالبون فيها بتحرير هونج كونج.

وكان نحو 100 من المتظاهرين قد نظموا مسيرة في مركز تجاري أمس الأول الجمعة، فيما تعد أكبر تظاهرة منذ تفشي فيروس كورونا في المدينة.

وكانت شرطة هونج كونج قد رفضت طلبا لجماعة عمالية تطالب بالديمقراطية بتنظيم مسيرة في الأول من مايو المقبل، معللة قرارها بالمخاطر الصحية والأمنية.