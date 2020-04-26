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مجموعة العشرين تطرح مبادرة دولية لمكافحة كورونا

02:13 م الأحد 26 أبريل 2020
مجموعة العشرين تطرح مبادرة دولية لمكافحة كورونا

أرشيفية

وكالات:

طرحت مجموعة العشرين، الأحد، مبادرة دولية لتسريع الوصول للأدوات الصحية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المجموعة، التي ترأسها السعودية حاليًا، ما زالت تعمل لسد الفجوة التمويلية لمكافحة هذه الجائحة والتي تقدر بـ8 مليارات دولار، حسبما أوردت رويترز.

وأضاف الجدعان في بيان دشن مبادرة "تسريع الوصول للأدوات الصحية الخاصة بجائحة كوفيد-19" "سوف تواصل مجموعة العشرين جهودها في تعزيز إطار التعاون العالمي على جميع الجبهات، وأهمها سد الفجوة التمويلية القائمة حاليًّا في القطاع الصحي."

وأضاف أن "المجتمع الدولي لا يزال يواجه حالة عدم يقين تجاه مدى عمق ومدة هذه الأزمة الصحية"، وفق رويترز.

كانت السعودية تعهدت هذا الشهر بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة فيروس كورونا. وكررت في البيان دعوتها لكل الدول والمنظمات غير الحكومية والخيرية والقطاع الخاص للإسهام في سد الفجوة التمويلية.

فيروس كورونا مبادرة دولية محمد الجدعان مجموعة العشرين

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