نائب ترامب: سنرى قريبًا تراجعًا كبيرًا لفيروس كورونا

وكالات:

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الجميع سيشهد قريبا تراجعًا كبيرا لفيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة له، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، الذي تبثه فضائية العربية.

وأكدت خلية الأزمة الأمريكية لمواجهة فيروس كورونا، أنه تم إجراء 72 تجربة على عقاقير مختلفة مضادة الفيروس.

وأوضح مسؤول أمريكي، في المؤتمر الصحفي اليومي، اليوم السبت "5.1 مليون أميركي خضعوا لاختبار كورونا في مختلف الولايات".

وأضاف "نقوم بعدة اختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد كورونا".

وأردف "هيئة الغذاء والدواء وافقت على جملة اختبارات لمواجهة كورونا".

هذا وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه وقع على حزمة مساعدات بمقدار 320 مليار دولار للعمالة.