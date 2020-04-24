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ارتفاع حصيلة العدوى بكورونا لأكثر من 152 ألفا في ألمانيا

11:09 م الجمعة 24 أبريل 2020
ارتفاع حصيلة العدوى بكورونا لأكثر من 152 ألفا في ألمانيا

فيروس كورونا

برلين - (د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى مساء اليوم الجمعة إلى أكثر من 152300 إصابة سجلتها السلطات الصحية، بينما كانت حصيلة الأمس عند الثامنة والربع مساء 149900 إصابة.

وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد نتيجة العدوى بكورونا المستجد 5454 حالة وفاة على الأقل (كانت حصيلة الأمس عند نفس الساعة 5261 شخصا.

جاء ذلك في حصيلة قامت بها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) تراعي فيها أحدث الأعداد التي تصدر عن الولايات الألمانية.

ووفقا لتقديرات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في برلين فإن معدلات العدوى تصل إلى 9ر أي أن كل شخص مصاب ينقل العدوى تقريبا لشخص آخر مع تراجع بسيط في متوسط الإصابات بالفيروس.

وتجاوز حوالي 106800 شخص في ألمانيا الإصابة بالمرض وشفوا من العدوى، إلا أن الخبراء يتوقعون كما هو الحال في بلدان كثيرة أن يكون هناك رقم خفي أكبر من المعلن.

فيروس كورونا ألمانيا

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