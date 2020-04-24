وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتخطى حاجز 50 ألف حالة
واشنطن - (أ ش أ):
تخطى عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ50 ألف حالة منذ بداية تفشي الفيروس، وفقا لما أظهرت البيانات الواردة على الموقع الإلكتروني لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.
وبحسب البيانات المحدّثة باستمرار على موقع الجامعة - المعنية بالإحصاءات المرتبطة بالفيروس حول العالم - فقد بلغ إجمالي حالات الوفاة المرتبطة بـ "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حتى مساء اليوم 50 ألفا و373 حالة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة 883 ألفا و826 إصابة.
وعالميا، بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس 193 ألفا و671 حالة وفاة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة مليوني و761 ألفا و121 حالة إصابة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:حكومة إيطاليا ترفع عجز الميزانية لأكثر من 10%
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3891
عدد المصابين
-
1004
عدد المتعافين
-
287
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2721354
عدد المصابين
-
748876
عدد المتعافين
-
191614
عدد الوفيات
إعلان