وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتخطى حاجز 50 ألف حالة

واشنطن - (أ ش أ):

تخطى عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ50 ألف حالة منذ بداية تفشي الفيروس، وفقا لما أظهرت البيانات الواردة على الموقع الإلكتروني لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.

وبحسب البيانات المحدّثة باستمرار على موقع الجامعة - المعنية بالإحصاءات المرتبطة بالفيروس حول العالم - فقد بلغ إجمالي حالات الوفاة المرتبطة بـ "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حتى مساء اليوم 50 ألفا و373 حالة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة 883 ألفا و826 إصابة.

وعالميا، بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس 193 ألفا و671 حالة وفاة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة مليوني و761 ألفا و121 حالة إصابة.