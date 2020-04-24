أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتخطى حاجز 50 ألف حالة

08:33 م الجمعة 24 أبريل 2020
وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتخطى حاجز 50 ألف حالة

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

تخطى عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ50 ألف حالة منذ بداية تفشي الفيروس، وفقا لما أظهرت البيانات الواردة على الموقع الإلكتروني لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.

وبحسب البيانات المحدّثة باستمرار على موقع الجامعة - المعنية بالإحصاءات المرتبطة بالفيروس حول العالم - فقد بلغ إجمالي حالات الوفاة المرتبطة بـ "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حتى مساء اليوم 50 ألفا و373 حالة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة 883 ألفا و826 إصابة.

وعالميا، بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس 193 ألفا و671 حالة وفاة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة مليوني و761 ألفا و121 حالة إصابة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الولايات المتحدة كوفيد-19 واشنطن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

الخبر التالى:

حكومة إيطاليا ترفع عجز الميزانية لأكثر من 10%

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3891

    عدد المصابين

  • 1004

    عدد المتعافين

  • 287

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2721354

    عدد المصابين

  • 748876

    عدد المتعافين

  • 191614

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان