مهندسو ناسا يصنعون أجهزة طبية للمساعدة في مواجهة كورونا
واشنطن – (د ب ا):
يعكف مهندسون بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على تصنيع أجهزة طبية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت ناسا.
وقال الفريق الهندسى الذى يتولى تلك المهمة على تويتر أمس الخميس إن المهندسين في مختبر تابع لناسا بولاية كاليفورنيا قاموا بتصميم وتصنيع جهاز تنفس اصطناعي ضخم في 37 يوما فقط.
وقالوا على تويتر إننا "عادة نقوم بتصنيع مركبات فضائية، وليس أجهزة طبية، لكننا نريد المساعدة".
وقالت ناسا إن الجهاز قد تم اختباره بالفعل في مستشفى بنيويورك، بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة ، وهو الآن قيد المراجعة للحصول على موافقة طارئة من إدارة الأغذية والدواء الأمريكية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3891
عدد المصابين
-
1004
عدد المتعافين
-
287
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2721354
عدد المصابين
-
748876
عدد المتعافين
-
191614
عدد الوفيات
إعلان