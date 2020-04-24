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مهندسو ناسا يصنعون أجهزة طبية للمساعدة في مواجهة كورونا

06:12 م الجمعة 24 أبريل 2020
مهندسو ناسا يصنعون أجهزة طبية للمساعدة في مواجهة كورونا

ناسا

واشنطن – (د ب ا):

يعكف مهندسون بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على تصنيع أجهزة طبية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت ناسا.

وقال الفريق الهندسى الذى يتولى تلك المهمة على تويتر أمس الخميس إن المهندسين في مختبر تابع لناسا بولاية كاليفورنيا قاموا بتصميم وتصنيع جهاز تنفس اصطناعي ضخم في 37 يوما فقط.

وقالوا على تويتر إننا "عادة نقوم بتصنيع مركبات فضائية، وليس أجهزة طبية، لكننا نريد المساعدة".

وقالت ناسا إن الجهاز قد تم اختباره بالفعل في مستشفى بنيويورك، بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة ، وهو الآن قيد المراجعة للحصول على موافقة طارئة من إدارة الأغذية والدواء الأمريكية.

فيروس كورونا ولاية كاليفورنيا ناسا أجهزة طبية

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