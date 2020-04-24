رويترز: اكتشاف إصابات عديدة بكورونا على متن مدمرة أمريكية بالكاريبي

وكالات:

قال مسؤولون لرويترز اليوم الجمعة، إنهم يعتقدون أن عددا كبيرا من البحارة على متن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية مصابون بفيروس كورونا.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن الاختبارات اثبتت إصابة أكثر من 12 بحارا.

وتقوم المدمرة بمهمة لمكافحة المخدرات بمنطقة الكاريبي.