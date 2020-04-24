جريفيث يدعو اليمنيين لإلقاء السلاح وفتح الممرات الإنسانية

صنعاء - أ ش أ

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الجمعة، الأطراف اليمنية إلى استغلال شهر رمضان وجعله مصدر إلهام لإلقاء السلاح وإطلاق الأسرى والمعتقلين وفتح الممرات الإنسانية.

وخاطب المبعوث الأممي -في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية- "أطراف النزاع في اليمن" بمناسبة شهر رمضان، قائلا: "ليكن هذا الشهر العظيم مصدر إلهام لكم لإنهاء معاناة شعبكم"، مضيفا "ألقوا سلاحكم، أطلقوا سراح كل من سلبه النزاع الحرّية، افتحوا الممرات الإنسانية".

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة أن يكون "الشغل الشاغل للأطراف اليمنية، تنسيق الجهود؛ لمساعدة بلدهم في مواجهة تفشي جائحة كورونا وغيرها من الاحتياجات الطارئة".