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اليمن: غدا غرة رمضان

08:11 م الخميس 23 أبريل 2020
اليمن: غدا غرة رمضان

أرشيفية

عدن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الأوقاف والارشاد اليمنية أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): " ثبتت رؤية هلال شهر رمضان من قبل لجنة رؤية الأهلة في المناطق الساحلية بمحافظتي الحديدة وعدن مساء اليوم الخميس، وبذلك يكون يوم غد الجمعة هو غرة أيام شهر رمضان المبارك.

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شهر رمضان وزارة الأوقاف اليمنية اليمن

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