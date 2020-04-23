اليمن: غدا غرة رمضان
08:11 م الخميس 23 أبريل 2020
عدن - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الأوقاف والارشاد اليمنية أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): " ثبتت رؤية هلال شهر رمضان من قبل لجنة رؤية الأهلة في المناطق الساحلية بمحافظتي الحديدة وعدن مساء اليوم الخميس، وبذلك يكون يوم غد الجمعة هو غرة أيام شهر رمضان المبارك.
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