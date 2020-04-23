تركيا تسجل 3116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات:

سجلت تركيا، اليوم الخميس، 3116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ليتقرب الإجمالي من 102 ألف حالة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد يبلغ 101.790 بعد تسجيل 3116 إصابة جديدة".

وأضاف "إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد في تركيا يصل إلى 2491 بعد تسجيل 115 حالة وفاة جديدة"، مشيرا إلى "تعافي 2014 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 18.491".