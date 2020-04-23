الصحة العالمية تحذر من ارتفاع وفيات الملاريا في أفريقيا جنوب الصحراء

جنيف - أ ش أ

حثت منظمة الصحة العالمية على أن تتحرك البلدان بسرعة لإنقاذ الأرواح من الملاريا في أفريقيا جنوب الصحراء.

ودعت المنظمة فى تقرير لها اليوم الخميس فى جنيف، إلى المسارعة بمعالجة الاختلالات الشديدة لحملات المعالجة بالمبيدات الحشرية للناقلات وفى الوصول إلى أدوية الملاريا محذرة من أن الوفيات بسبب هذا المرض قد تتضاعف في أفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بعام 2018.

وطالبت المنظمة الدولية بالتحرك بسرعة وتوزيع أدوات الوقاية من الملاريا وعلاجها في أفريقيا جنوب الصحراء فى هذا الوقت من تفشى وباء كورونا وبذل كل الجهد للحفاظ على الخدمات الاساسية لمكافحة الملاريا .

وقالت المنظمة في تحليل يشتمل على تسعة سيناريوهات للاضطرابات المحتملة في الوصول إلى أدوات مكافحة الملاريا الاساسية خلال الوباء الحالي فى 41 دولة انه في ظل اسوأ السيناريوهات في ظل تعليق جميع حملات شبكة المعالجة بالمبيدات الحشرية وانخفاض بنسبة 75% فى الحصول على الادوية الفعالة المضادة للملاريا فان العدد التقديرى لوفيات الملاريا فى افريقيا جنوب الصحلراء الكبرى فى العام الحالى قد يصل الى 769 الف حالة وفاة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا يمثل ضعف عدد الوفيات المبلغ عنها في عام 2018 وعودة إلى مستويات وفيات الملاريا قبل عشرين عاما.

وأوضحت المنظمة أن أفريقيا جنوب الصحراء شكلت حوالي 93 % من جميع حالات الملاريا و94% من الوفيات فى عام 2018 مضيفة أن اكثر من ثلثي الوفيات كانت بين الأطفال دون سن الخامسة واكدت المنظمة على ان الفرصة لمواجهة الملاريا فى هذة المنطقة سانحة الان خاصة وانه لم يبلغ حتى الان سوى عن نسبة صغيرة من الاجمالى العالمى من اصابات فيروس كورونا وبما يتيح الفرصة لتقليل الاضطرابات فى سبل الوقاية من الملاريا وعلاجها فى هذة المرحلة من تفشى وباء كورونا.