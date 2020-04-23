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رئيس الوزراء الكندي: مؤشرات على تباطؤ انتشار فيروس كورونا في البلاد

02:14 ص الخميس 23 أبريل 2020
رئيس الوزراء الكندي: مؤشرات على تباطؤ انتشار فيروس كورونا في البلاد

جستن ترودو

أوتاوا - (أ ش أ):
قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الأربعاء، إن مزيدًا من الدلائل ظهرت على تباطؤ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.
وأوضح ترودو وهو زعيم الحزب الليبرالي الحاكم - خلال مؤتمره الصحفي اليومي في العاصمة "أوتاوا" - أن الاتجاهات الحالية تتسم بالإيجابية، حيث أظهرت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فعاليتها في الحد من انتشار العدوى.
يأتي ذلك بعد الكشف عن أن النسبة المئوية لتعافي الحالات المرضية تجاوزت نسبة 50% لأول مرة.
وكشف ترودو النقاب عن مجموعة من التدابير لدعم طلاب الجامعات والكليات في جميع أنحاء البلاد بقيمة 9 مليارات دولار، كما أعلن عن نسخة جديدة من المساعدة الكندية لحالات الطوارئ تستهدف على وجه الخصوص طلاب ما بعد المرحلة الثانوية.
من ناحيته، توقّع رئيس وزراء مقاطعة "أونتاريو" دوج فورد - خلال مؤتمره الصحفي اليومي في مدينة "تورونتو" - أن تبدأ المقاطعة في تخفيف القيود قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الشهر المقبل إذا استمرت الاتجاهات المعتدلة للفيروس.
وعلى جانب آخر، نفت الحكومة الكندية تعليق برامج الهجرة كما قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قرر تعليق الهجرة مؤقتًا بموجب مرسوم وقّع عليه الأربعاء، إذ تعتزم حكومة جستن ترودو زيادة عدد الوافدين الجدد بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة، كي يصل عدد المهاجرين المقبولين نسبة 1% من مجموع السكان.
وفي عام 2020، وفقا لأحدث خطة قدمتها الحكومة، سيتم قبول 341 ألف مهاجر، كما سيتم قبول 350 ألفًا في عام 2021.

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