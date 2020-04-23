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ترامب: لا نتوقع موجة ثانية من وباء كورونا وإن حدثت ستكون أقل حدة

12:33 ص الخميس 23 أبريل 2020
ترامب: لا نتوقع موجة ثانية من وباء كورونا وإن حدثت ستكون أقل حدة

دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تحضر نفسها للتعامل مع وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وطالب ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، المواطنين بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لتحييد فيروسها، لافتًا إلى أنه إذا تلازم الفيروسان كورونا المستجد والإنفلونزا الموسمية ربما يصعب التعامل مع الوضع وقتها.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه لا يتوقع موجة ثانية من وباء كورونا، لكنه قال: "إذا حدث موجة ثانية من كورونا، فلن تكون بنفس قوة هذه الموجة، وستكون أقل حدة".

دونالد ترامب فيروس كورونا الولايات المتحدة لقاح الإنفلونزا الموسمية

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