الجزائر.. التصديق على مشروع قانون الوقاية من التمييز والكراهية

الجزائر - أ ش أ

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان)، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.

وجرى التصويت في جلسة علنية للمجلس بحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

واكتفت الجلسة العلنية بعرض الوزير زغماتي لمشروعي القانونين والاستماع الى التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس، قبل أن يتم التصويت على مشروعي القانونين بعدد النواب الحاضرين طبقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس بخصوص اكتمال النصاب.

واختتم النواب الجلسة بالوقوف وقفة إجلال وتقدير وعرفان بطلب من نواب المجلس الشعبي الوطني للأطباء والكادر الصحي الذي يواجه فيروس كورونا المتفشي في العالم.