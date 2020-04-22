بالأرقام| أمريكا تحت هجوم كورونا.. خسائر بالمليارات واقتصاد ينهار

كتبت- رنا أسامة:

تتواصل تداعيات فيروس كورونا المُستجد حول العالم منذ بدأت رحلة زحفه من مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الفائت، لتشمل كافة القطاعات على نطاق واسع وبلا هوادة: المستشفيات مُكدسة بالمرضى، والبطالة ارتفعت بشكل حاد وغير مسبوق، والحياة اليومية شُلّت إلى أجلٍ غير مُسمى.

وفيما لا يزال مُستعصيًا فهم الفيروس التاجي المُعقد، الذي أوقع إلى الآن أكثر من 177 ألف ضحية من إجمالي مليوني و565 ألفًا على مستوى العالم، لا تلوح في الأفق نهاية وشيكة للوباء بحسب تقديرات العلماء، ما يعني أن حصيلة الخسائر المادية والبشرية التي يتكبدها العالم جراء "كوفيد 19" آخذة في الارتفاع.

وفيما يلي نظرة بالأرقام على تداعيات الجائحة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما رصدتها شبكة "سي إن إن".

عدد الدول الموبوءة 211

عدد الدول والمناطق التي زحف إليها فيروس كورونا حول العالم، والتي شملت كافة القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

أمريكا رقم 1

مركز الولايات المتحدة في قائمة الدول الموبوءة من حيث عدد الإصابات والوفيات (819,175 إصابة و45,343 وفاة حتى الآن)، فيما تأتي إسبانيا في المرتبة الثانية، وتليها إيطاليا، وفق بيانات جامعة "جونز هوبكنز".

200 ألف حالة وفاة متوقعة في أمريكا

عدد الوفيات المُتوقعة في الولايات المتحدة جراء كورونا في حال تم الالتزام بكافة إجراءات مواجهة الوباء، وفقًا للدكتور أنتوني فاوتشي، أبرز أعضاء الفريق الحكومي الأمريكي لمكافحة جائحة فيروس كورونا المُستجد.

ويتجاوز ذلك الرقم المُتوقع حصيلة ضحايا جائحة "إتش 1 إن 1" التي خلّفت 12 ألفًا و496 ضحية في الولايات المتحدة، بحسب المراكز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

14 أبريل.. أعلى حصيلة

اليوم الذي سجّلت فيه الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات في شهر أبريل الجاري، مع تسجيل 2405 وفيات في 24 ساعة، فيما اعتُبر قفزة هائلة عما تم تسجيله قبل شهر؛ إذ تم الإبلاغ عن 85 وفاة يوم 14 مارس في جميع أنحاء البلاد.

1.6 مليار طفل تضرروا من إغلاق المدارس في العالم

عدد الأطفال الذين تضرروا من إجراءات إغلاق المدارس لمواجهة كورونا في جميع أنحاء العالم، وفقًا لليونسكو.

وبحسب تقرير صادر عن اليونسكو، أغلقت كل الدول تقريبًا جميع مدارسها لاحتواء انتشار الفيروس التاجي. ومع ذلك، لم تصدر كلٍ من الولايات المتحدة وكندا وروسيا وأستراليا أمرًا بإغلاق المدارس على المستوى الوطني، وتركت الأمر بيد الحكومات المحلية لتختار ما إذا كانت ستُقرّ ذلك أم لا.

وفي تلك الأثناء، تحوّلت الدراسة في جميع أنحاء العالم إلى نظام "التعليم عن بُعد"، وهو ما مكّن الطلاب من مواصلة الدراسة من منازلهم، وإن كان انطوى على عدد من المشكلات، لعل أبرزها عجز بعضهم عن التسجيل في "الفصول الافتراضية" بسبب عدم إمكانية الوصول إلى خدمة الإنترنت في بعض المناطق.

97% نسبة التزام الأمريكيين بالحجر المنزلي

نسبة الأمريكيين الذين التزموا بأوامر البقاء في المنزل في جميع أنحاء الولايات المتحدة باستثناء سبع ولايات لم تُصدر أوامر مماثلة.

مدّد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أمر البقاء في المنزل حتى 15 مايو على الأقل، فيما أعلن حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم استمرار ذلك لحين إشعار آخر، وإن كان يمتد حاليًا إلى 3 مايو المُقبل على مستوى الولاية، ويطول في ولايات أخرى مثل لوس أنجلوس التي يظل فيها "البقاء في المنزل" ساريًا حتى 15 مايو.

2 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي

خسائر الاقتصاد العالمي المتوقعة خلال الجائحة، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). سيتبع ذلك أطول فترة من التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة التي شهدت انتعاشا اقتصاديا تدريجيًا بعد الأزمة المالية لعام 2008.

22 مليون طلب إعانة بطالة

عدد الأمريكيين الذين تقدّموا للحصول على طلبات طلبات إعانة بطالة خلال الشهر الماضي فقط، مع إغلاق الشركات أبوابها في إطار إجراءات مكافحة الجائحة. الأمر الذي يعني أن حوالي 13.5 بالمائة من القوة العاملة الأمريكية عاطلون عن العمل.

معدل نمو الشركات المتوقع: صفر

المُعدّل المتوقع لنمو أرباح الشركات الأمريكية العام الجاري، كما تنبأ به محللو مؤسسة "جولدمان ساكس" في فبراير.

16 مارس.. أسوأ انخفاض في التاريخ

اليوم الذي شهد هبوط مؤشر "داو جونز" الصناعي 2997 نقطة في مارس الماضي، في أسوأ انخفاض في التاريخ. جاء ذلك بعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر.

-37.63 دولار.. أقل سعر لبرميل البترول

سعر النفط الأمريكي للبرميل يوم 20 أبريل، وهو أدنى بلغ سعر النفط الأمريكي للبرميل في 20 أبريل. وهو أدنى مستوى له منذ أن فتحت بورصة نيويورك التجارية تداول العقود الآجلة للنفط في عام 1983.

225 مليار.. خسائر المطاعم

الخسائر المُتوقع أن تتكبدها صناعة المطاعم في الولايات المتحدة هذا الربيع بسبب إجراءات إغلاق الفيروس التاجي المُستجد، وفقًا لما ذكرته جمعية المطاعم الوطنية الأمريكية.

113 مليار.. خسائر الطيران

حجم الخسائر المُتوقعة لقطاع الطيران كما حذرت جمعية النقل الجوي الدولية أوائل الشهر الماضي. وحتى إذا تم احتواء الوباء، قالت الجمعية إن شرطات الخطوط الجوية قد تخسر أكثر من 60 مليار دولار.

150 ألف اختبار

عدد اختبارات كورونا التي يتم إجراؤها يوميًا في الولايات المتحدة، وفقًا للدكتور توم فريدن، المدير السابق لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

وصرّح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة في حاجة إلى إجراء 450 ألف اختبار يوميًا لاستيعاب الأشخاص ذوي الأولوية القُصوى، ومُضاعفة ذلك العدد من 10 إلى 20 مرة للاختبار الشامل.