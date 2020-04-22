إجلاء 4 آلاف شخص للسيطرة على حريق في منطقة الحدود الألمانية-الهولندية
فيرزن/هيركنبوش- (د ب أ):
عقب مرور يومين على اندلاع حريق كبير في منطقة الحدود الألمانية-الهولندية، قامت قوات الحماية المدنية في منطقة هيركنبوش الهولندية بإجلاء نحو 4 آلاف فرد من منازلهم.
وقالت إدارة المنطقة اليوم الأربعاء إن سبب الإجلاء تصاعد دخان كثيف بتركيزات عالية من أول أكسيد الكربون.
وبالنسبة للمتضررين، أقام الصليب الأحمر أماكن للطوارئ في 16 صالة رياضية، وضمت كل صالة 50 سريرا فقط في إطار سياسة التباعد للحد من تفشي جائحة كورونا. ومع ذلك لم تلجأ إلا نسبة قليلة من السكان إلى الاستفادة من هذا العرض.
وذكرت إدارة المنطقة أنه ليس من الواضح بعد متى يمكن أن يعود السكان إلى منازلهم.
وقالت متحدثة باسم منطقة فيرزن الألمانية صباح اليوم إنه تم السيطرة على الحريق في الجانب الألماني، مضيفة أن نحو 500 فرد من قوات الدفاع المدني كانوا متواجدين في المنطقة ليلة أمس.
ويشتعل حريق غابات منذ أول أمس الاثنين في منطقة الحدود بين البلدين، والذي طال أيضا الجديقة الوطنية "دي ماينفيج" في الجانب الهولندي. واتسعت رقعة الحريق مساء أمس الثلاثاء مجددا، حيث أتى - بحسب البيانات - على نحو 170 هكتارا.
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