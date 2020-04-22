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خلية الأزمة الأمريكية: 90 شركة عرضت طرح علاجات لكورونا

12:40 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
خلية الأزمة الأمريكية: 90 شركة عرضت طرح علاجات لكورونا

دونالد ترامب

أعلنت إدارة خلية الأزمة الأمريكية، عن جود عروض من 90 شركة، لطرح علاج لوباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تسعى للوقوف على فاعلية العلاجات المقدمة من تلك الشركات.

وأشارت الخلية، خلال مؤتمر صحفي لها بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، إلى أن اختبارات الأجسام المضادة قد تأتي بنتائج خلال أسبوع.

وطالبت المواطنين بالاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، لافتة إلى وأنها لمست تحسنًا في أزمة كورونا، حتى في الولايات الأكثر تضررًا وعلى رأسهم نيويورك.

دونالد ترامب خلية الأزمة الأمريكية فيروس كورونا

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