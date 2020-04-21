وفاة رئيس الطائفة القبطية الأرثوذكسية في لبنان إثر أزمة قلبية

لبنان - (أ ش أ)

توفي مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الطائفة القبطية الأرثوذكسية في لبنان الأب رويس الأورشليمي، عن عمر يناهز 59 عامًا إثر نوبة قلبية داهمته بشكل مفاجىء.

والفقيد الراحل من مواليد محافظة المنيا في 24 ديسمبر عام 1961، وكان يحظى بتقدير واسع ومحبة كبيرة بين أبناء الجالية المصرية في لبنان وفي الأوساط اللبنانية المختلفة.

وعُرف عن رئيس الطائفة القبطية الراحل مواقفه القوية الداعمة للدولة المصرية واستقرارها ومؤسساتها، ومساندة القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن وسلامة البلاد، وتأكيده في العديد من المناسبات أن قيم المواطنة والعيش المشترك والإخاء والمحبة راسخة في المجتمع والوجدان المصري.