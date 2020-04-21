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9.7 دولارًا للبرميل.. عقود النفط الأمريكي تسجل خسائر جديدة

08:59 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
9.7 دولارًا للبرميل.. عقود النفط الأمريكي تسجل خسائر جديدة

النفط الأمريكي

وكالات

تفاقمت خسائر عقود النفط الأمريكي الآجلة تسليم يونيو، اليوم الثلاثاء، وهوت 52% حيث وصل سعر البرميل 9.74 دولار.

ووصلت عقود النفط الأمريكي في وقت سابق مساء اليوم، 11.42 دولار للبرميل.

من جهتها هبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" خلال تعاملات اليوم، إلى دون مستوى الـ20 دولارا للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجل أدنى مستوى منذ العام 2001.

ويأتي هبوط خام "برنت" في وقت انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو، حيث جرى تداول العقود دون مستوى الصفر.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن عقود خام "برنت" جرى تداولها، بحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.97 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 21.90% عن سعر التسوية السابق.

انهيار النفط الأمريكي أسعار النفط الأمريكي خام برنت

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