الإمارات وفرنسا تبحثان علاقات التعاون الدفاعي
أبوظبي- (أ ش أ):
بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي - خلال اتصال هاتفي - اليوم الثلاثاء مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين استعرضا - خلال الاتصال - جهود البلدين في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) واحتواء تداعياته.
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