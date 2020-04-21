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غارة إسرائيلية تستهدف مقرًا لحزب الله اللبناني وسط سوريا

12:32 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
غارة إسرائيلية تستهدف مقرًا لحزب الله اللبناني وسط سوريا

حزب الله اللبناني

دمشق - (د ب أ)

تعرض مقر لحزب الله اللبناني، في محيط مدينة تدمر وسط سوريا، لغارة إسرائيلية مساء الاثنين، وذلك بحسب مصادر في القوات الحكومية السورية.

وقالت المصادر إن "القصف استهدف منطقة المشتل قرب مطار تدمر شمال المدينة حوالي 10 كم".

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن " الطائرات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة انطلقت من منطقة التنف على الحدود السورية العراقية والتي تسيطر عليها القوات الأمريكية".

كانت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" قد أفادت بأن "الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر واسقطت عددا من الصواريخ المعادية".

وكانت طائرات إسرائيلية قصفت مطار الشعيرات جنوب شرق محافظة حمص السورية في 20 مارس الماضي.


حزب الله اللبناني دمشق الاحتلال الإسرائيلي سوريا غارة

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