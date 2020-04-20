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تركيا تسجل 123 وفاة و4674 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

09:43 م الإثنين 20 أبريل 2020
تركيا تسجل 123 وفاة و4674 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

السلطات الصحية في تركيا

وكالات

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن عدد الوفيات بسبب مرض "كوفيد- 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 123 حالة وفاة، وبذلك يرتفع عدد الضحايا على مستوى البلاد إلى 2140.

في نفس الفترة، كانت هناك 4674 حالة إصابة جديدة، مما رفع عدد الحالات المؤكدة إلى 90980، متجاوزًا العدد المبلغ عنه في إيران المجاورة.

وقررت تركيا اليوم، إغلاق موسع مدته أربعة أيام في 31 مدينة وولاية بدءا من عشية رمضان لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

تركيا وزير الصحة التركي فيروس كورونا كوفيد- 19

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