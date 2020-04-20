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انهيار تاريخي.. سعر النفط الأمريكي يهوى إلى دولار واحد فقط

08:15 م الإثنين 20 أبريل 2020
انهيار تاريخي.. سعر النفط الأمريكي يهوى إلى دولار واحد فقط

النفط الأمريكي

وكالات

تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي، وهوت حوالي 94% حيث وصل سعر البرميل الخام الأمريكي لدولار واحد تقريبًا، اليوم الاثنين، في انهيار تاريخي، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة رويترز.

وتستمر العقود الآجلة للخام الأمريكي في الانهيار، في يوم سيعد فارقًا في تاريخ صناعة النفط العالمية.

ويعد السعر الحالي للعقود الآجلة للخام الأمريكي، الأقل في التاريخ، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

النفط الأمريكي العقود الآجلة للخام الأمريكي صناعة النفط

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