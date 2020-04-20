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السنغال: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

05:44 م الإثنين 20 أبريل 2020
السنغال: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

السنغال - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، عن تسجيل عشر إصابات جديدة، بفيروس كورونا المستجد.

وأكد بيان للوزارة بثته الاذاعة السنغالية اليوم الاثنين - انه تم تسجيل الاصابات الجديدة بعد اخضاع 281 شخصًا للفحص، مشيرة فى نفس الوقت إلى أن 15 شخصًا سيخرجون فى وقت لاحق اليوم من المشافي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى السنغال بلغ 377 مصابًا شفي منهم 235 مريضًا .

فيروس كورونا السنغال وزارة الصحة السنغالية

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