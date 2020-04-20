السنغال: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا
السنغال - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة السنغالية، عن تسجيل عشر إصابات جديدة، بفيروس كورونا المستجد.
وأكد بيان للوزارة بثته الاذاعة السنغالية اليوم الاثنين - انه تم تسجيل الاصابات الجديدة بعد اخضاع 281 شخصًا للفحص، مشيرة فى نفس الوقت إلى أن 15 شخصًا سيخرجون فى وقت لاحق اليوم من المشافي.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى السنغال بلغ 377 مصابًا شفي منهم 235 مريضًا .
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3144
عدد المصابين
-
732
عدد المتعافين
-
239
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2394278
عدد المصابين
-
611878
عدد المتعافين
-
164937
عدد الوفيات
إعلان