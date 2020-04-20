أوكرانيا ترفع أعداد رجال الإطفاء في منطقة تشيرنوبيل إلى 1400 مع استمرار الحرائق

كييف- (د ب أ):

أعلنت السلطات الاوكرانية، اليوم الاثنين، رفع عدد رجال الإطفاء المنتشرين في منطقة تشيرنوبيل الملوثة بالإشعاع إلى أكثر من 1400 فرد، في ظل استمرار حرائق الغابات بالمنطقة.

وتندلع حرائق الغابات في المنطقة منذ أكثر من أسبوعين، مما أثار مخاوف من أن يصل الرماد المشع إلى كييف، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب محطة تشيرنوبيل المدمرة.

ويعد انصهار المفاعل النووي في محطة تشيرنوبل في عام 1986، والانفجار الذي وقع في تشيرنوبيل، أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

وقالت الوكالة الحكومية المسؤولة عن صيانة المنطقة في بيان لها، إن رجال الإطفاء يركزون اليوم الاثنين على إخماد الحرائق في ستة مواقع بمنطقة تشيرنوبيل.

من ناحية أخرى، أكدت جهة أخرى مكلفة بإخماد الحرائق ومنع نشوب حرائق جديدة في ظل ظروف الطقس الجاف والعاصف بصورة غير طبيعية اليوم الاثنين، أن مستويات الإشعاع في كييف طبيعية.