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رويترز: تركيا تحجب مواقع إخبارية للسعودية والإمارات

12:13 ص الإثنين 20 أبريل 2020
رويترز: تركيا تحجب مواقع إخبارية للسعودية والإمارات

تركيا تحجب مواقع إخبارية للسعودية والإمارات

وكالات:

حجبت السلطات التركية مواقع إخبارية للسعودية والإمارات اليوم الأحد، بعد أيام من حجب مواقع حكومية تركية في السعودية.

ووفقا لوكالة رويترز، فتأتي الخطوات المتبادلة فيما يبدو بعد أربعة أسابيع من اتهام الادعاء التركي 20 سعوديا بقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين أنقرة والرياض.

وشاهد مستخدمو الإنترنت في تركيا الذين يحاولون الوصول إلى موقعي وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الإمارات وأكثر من 12 موقعا آخر رسالة تقول إن هذه المواقع تم حظرها بموجب قانون يحكم المنشورات على الإنترنت في تركيا.

وامتنع متحدث باسم وزارة العدل التركية عن التعليق على الإجراءات ولم يرد المكتب الإعلامي الحكومي السعودي على طلب رويترز التعليق.

كان الموقع الإلكتروني لصحيفة الإندبندنت باللغة التركية ومقره بريطانيا، الذي تديره شركة سعودية، أحد المواقع التي تم حظرها اليوم الأحد، في خطوة قال رئيس تحريره إنها تعكس التوتر السياسي بين السعودية وتركيا.

وقال رئيس التحرير نيفزات جيجيك لرويترز "نعتقد أن التوتر بين السعودية وتركيا انعكس علينا". وأضاف أن قرار اليوم الأحد بدا "ردا انتقاميا على السعودية".

كانت السعودية حجبت عددا من المواقع الإعلامية التركية قبل أسبوع، بما في ذلك موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (تي.آر.تي) ووكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة.

تركيا حجب مواقع السعودية الإمارات جمال خاشقجي

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