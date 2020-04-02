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البرتغال: تمديد الطوارئ أسبوعين آخرين لمواجهة كورونا

04:50 م الخميس 02 أبريل 2020
البرتغال: تمديد الطوارئ أسبوعين آخرين لمواجهة كورونا

فيروس كورونا

مدريد- (د ب أ):

وافق البرلمان البرتغالي اليوم الخميس على تمديد مدته أسبوعان لحالة الطوارئ في البلاد، في إطار مساعي الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

واقترح التمديد الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوسا، بعدما كان فرضه في البداية يوم 18 مارس بهدف تقييد حرية التنقل، والإعلام إلى حد كبير، في محاولة لمكافحة الفيروس.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي: "إذا بذلنا جهدا كبيرا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سنرى عما قريب ضوءا في نهاية النفق".

ووفقا لوزارة الصحة البرتغالية، زاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بنحو 800 حالة، ليتجاوز الإجمالي 9 آلاف اليوم الخميس. وتوفي 22 شخصا بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

البرلمان البرتغالي مدريد البرتغال فيروس كورونا

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