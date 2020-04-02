مسؤول: الحكومة الأفغانية ستفرج عن 100 مقاتل من طالبان اليوم
وكالات:
قال مسؤول أمني كبير إن الحكومة الأفغانية ستفرج عن 100 سجين من طالبان يوم الخميس مضيفا أنه في المقابل ستفرج طالبان عن 20 من أفراد الأمن الأفغان، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.
ويأتي تبادل الأسرى ضمن إجراءات بناء الثقة التي تعتبر أمرا حاسما لنجاح اتفاق السلام الموقع بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب.
ويمثل الإفراج عن 100 من مقاتلي طالبان الخطوة الأولى نحو تبادل 6000 سجين محتجزين لدى الحكومة الأفغانية وطالبان.
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