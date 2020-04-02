أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

مسؤول: الحكومة الأفغانية ستفرج عن 100 مقاتل من طالبان اليوم

01:34 م الخميس 02 أبريل 2020
مسؤول: الحكومة الأفغانية ستفرج عن 100 مقاتل من طالبان اليوم

اشرف غني

وكالات:

قال مسؤول أمني كبير إن الحكومة الأفغانية ستفرج عن 100 سجين من طالبان يوم الخميس مضيفا أنه في المقابل ستفرج طالبان عن 20 من أفراد الأمن الأفغان، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

ويأتي تبادل الأسرى ضمن إجراءات بناء الثقة التي تعتبر أمرا حاسما لنجاح اتفاق السلام الموقع بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب.

ويمثل الإفراج عن 100 من مقاتلي طالبان الخطوة الأولى نحو تبادل 6000 سجين محتجزين لدى الحكومة الأفغانية وطالبان.

اشرف غني الحكومة الأفغانية حركة طالبان

الخبر التالى:

الجيش الألماني يجهز 15 ألف فرد للمشاركة في جهود مكافحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 779

    عدد المصابين

  • 179

    عدد المتعافين

  • 52

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 934825

    عدد المصابين

  • 193989

    عدد المتعافين

  • 47189

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تكليف رئاسي برفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًّا