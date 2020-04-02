الرئيس الفليبيني متوعداً مخالفي إجراءات العزل الصحي: "اقتلوهم بالرصاص"

مانيلا- (بي بي سي):

حذر رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي، من انتهاك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي خطابٍ متلفزٍ، قال دوتيرتي "الأوضاع تسوء، والأزمة التي نواجهها بالغة الخطورة، لذا عليكم أن تنصتوا.. أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات، ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم فاقتلوهم رميا بالرصاص".

وأضاف دوتيرتي "هل هذا مفهوم؟ القتل.. سأدفنكم قبل أن تتسببوا في إثارة المتاعب".

وأكد الرئيس الفليبيني أن الإساءة للعاملين في المجال الطبي جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها، مشدداً على ضرورة التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة بالبلاد.

وجاءت تصريحات دوتيرتي في أعقاب تقارير عن اضطرابات واعتقالات شهدتها إحدى المناطق الفقيرة في العاصمة مانيلا ، أمس الأربعاء، احتجاجاً على نقص المساعدات الغذائية التي تقدمها الحكومة.

ونقلت وكالة رويترز عن قائد الشرطة، الخميس، القول إن "الشرطة تدرك أن الرئيس يعبر عن جديته بشأن النظام العام والقوات لن تطلق النار على أحد".

وسجلت الفلبين 2311 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و96 وفاة، حتى الآن.