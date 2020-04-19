ألمانيا تبلغ أمريكا برغبتها في شراء 45 مقاتلة طراز "إف-18"

برلين - (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور، أبلغت الحكومة الأمريكية برغبتها في شراء 45 مقاتلة طراز "إف-18" من إنتاج شركة بوينج.

وكتبت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، اليوم الأحد، أن الوزيرة التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، أرسلت بريدا إلكترونيا إلى نظيرها الأمريكي مارك إسبر يوم الخميس الماضي، قالت فيه إن الجيش الألماني ينتوي طلب 30 مقاتلة "إف-18" طراز "سوبر هورنت"، و15 مقاتلة طراز "جرولر" .

وتتضمن خطط الوزيرة الألمانية إحلال ما يصل إلى 90 طائرة طراز يوروفايتر و45 طائرة "إف-18" محل أسطول طائرات تورنادو المتقادمة وذلك اعتبارا من 2025.

ومن المنتظر شراء المقاتلات الأمريكية ليستخدمها الجيش الألماني في القتال الجوي الإلكتروني و خطة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمعروفة باسم "المشاركة النووية" للردع النووي.

ولم يصدر قرار رسمي بعد بهذا الخصوص.