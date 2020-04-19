أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

ألمانيا تبلغ أمريكا برغبتها في شراء 45 مقاتلة طراز "إف-18"

06:38 م الأحد 19 أبريل 2020
ألمانيا تبلغ أمريكا برغبتها في شراء 45 مقاتلة طراز "إف-18"

أنيجريت كرامب كارنباور

برلين - (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور، أبلغت الحكومة الأمريكية برغبتها في شراء 45 مقاتلة طراز "إف-18" من إنتاج شركة بوينج.

وكتبت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، اليوم الأحد، أن الوزيرة التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، أرسلت بريدا إلكترونيا إلى نظيرها الأمريكي مارك إسبر يوم الخميس الماضي، قالت فيه إن الجيش الألماني ينتوي طلب 30 مقاتلة "إف-18" طراز "سوبر هورنت"، و15 مقاتلة طراز "جرولر" .

وتتضمن خطط الوزيرة الألمانية إحلال ما يصل إلى 90 طائرة طراز يوروفايتر و45 طائرة "إف-18" محل أسطول طائرات تورنادو المتقادمة وذلك اعتبارا من 2025.

ومن المنتظر شراء المقاتلات الأمريكية ليستخدمها الجيش الألماني في القتال الجوي الإلكتروني و خطة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمعروفة باسم "المشاركة النووية" للردع النووي.

ولم يصدر قرار رسمي بعد بهذا الخصوص.

أنيجريت كرامب كارنباور برلين ألمانيا أمريكا انجيلا ميركل مقاتلة إف 18

الخبر التالى:

برلماني بريطاني: "الاخوان" تستغل مواقع التواصل لنشر الكراهية والتطرف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تبدأ تجارب استخدام "بلازما المتعافين" لعلاج مصابي كورونا