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استراليا: معدل زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أقل من 1% خلال الـ7 أيام الماضية

08:44 ص الأحد 19 أبريل 2020
استراليا: معدل زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أقل من 1% خلال الـ7 أيام الماضية

أرشيفية

سيدني - (د ب ا):
قال وزير الصحة الاسترالي جريج هنت في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن معدل زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد جاء أقل من 1% خلال السبعة أيام الماضية، وذلك في ظل استمرار البلاد في تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول " ما يعنيه ذلك هو أننا تمكنا من خفض نسب الإصابة بفيروس كورونا" مضيفا" تراجعت معدلات الحالات التي يجرى نقلها للمستشفى والتي في حاجة لوحدات الرعاية المركزة والتي تحتاج للتنفس الاصطناعي".
و سجلت استراليا 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة باستراليا 6586 حالة، بينها 69 حالة وفاة و 4163 حالة شفاء.

وقالت وزيرة الخارجية ماريس بين لبرنامج انسيدرز بشبكة ايه بي سي إن استراليا انضمت للدعوات المطالبة بوضع آلية مراجعة مستقلة لمعرفة أصل وباء كورونا.

وأضافت"المسائل المتعلقة بالفيروس تعد مسائل مراجعة مستقلة، وأنا أعتقد أنه من المهم أن نقوم بذلك، استراليا تصر على ذلك".

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